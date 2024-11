El alcalde de Cullera revela la llamada que tuvo con Mazón la tarde de la DANA: "No estaba donde tenía que estar"

"Repito que me parece una falta de responsabilidad gravísima irte en alerta roja a comer a un restaurante cinco horas, ¿sabe lo que comí yo ese día? un bocadillo y he estado veinte días comiendo bocadillos con mis policías", decía visiblemente enfadado Jordi Mayor en contestación a las palabras de Ana Vázquez.

Momento en el que nos contaba cómo fue la llamada con Carlos Mazón el mismo día que se daba el desastre por el fuerte temporal: "A las 18:28 horas de la tarde recibo su llamada por WhatsApp , no tengo su teléfono, pero veo su foto y cojo el teléfono. Al principio, me asusto porque que te llame en alerta roja el presidente de la Generalitat, digo: 'ostras'. Cojo el teléfono y me dice: 'Hombre, Jordi. Es que estamos aquí y ha salido tu nombre y digo: 'pues voy a llamarle' y me dice: '¿Qué tal cómo va la cosa?"

El que no entiende el fin de esta llamada, lo que deja claro es que no fue para alertarle sobre la situación: "Al final, la llamada del presidente lo que hace es tranquilizarme. La llamada duró un minuto nada más, esa llamada la entendí de un presidente preocupado por una situación que es ya alarmante a esas horas y que está en un CECOPI con más gente evaluando y viendo en qué pueblos pasa esto y lo otro. Luego me he dado cuenta de que puede que sea el único alcalde al que llamó y todavía no entiendo por qué".