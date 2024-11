Federico Bonet, exdirector de la Confederación del Júcar: "Con un plan de 220 millones se hubiera reducido el riesgo de inundaciones en el barranco del Poyo"

Las obras para evitar posibles inundaciones en el barranco del Poyo llevan 15 años bloqueadas y le preguntábamos por el por qué a este experto: "Más que bloqueado es que no se ha ejecutado. La inversión que requiere la tiene que abordar los Presupuestos Generales del Estado y si no se consigna dotación para hacerlos no se empiezan las actuaciones. El momento en el que se paró fue en 2011-2012 con la crisis económica que teníamos en aquel entonces, probablemente no era a lo mejor el momento de invertir esas cantidades. El problema es que, desde entonces, no se abordan las obras hidraulicas".