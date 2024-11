El enfado de Risto con un vídeo que circula sobre él en las redes sociales: "Está editado, estoy hasta las narices"

Situación que hace recordar en ' Todo es mentira ' la alarma que saltó en los teléfonos de la Comunidad de Madrid el pasado año y que recordaba Risto Mejide : "Me pilló en un restaurante, en esa alerta fui el único que se levantó del restaurante y me fui a mi casa. Luego no pasó nada, pero creo que hice lo que tenía que hacer".

Como también mostraba su enfado el presentador por cómo se ha tratado este tema en las redes sociales: "Hay unos perfiles de 'Twitter', que además normalmente están vinculados a ciertos partidos políticos, que se dedican a hacer montajes de vídeos que pasan en este programa . Hay un vídeo circulando que dice que yo me he reído de las alertas de la AEMET".

"Eso, a parte de ser miserable porque obviamente está editadísimo, el que lo ha montado es un desgraciado por haberlo hecho, haciendome quedar como que yo me estoy riendo de las alertas, ha montado un vídeo con toda la mala intención para hacer creer a la gente que esto era así. Cuando en el bruto se ve que esto no era así" , continuaba explicando el presentador, a lo que añadía: "Además hay gente que se cree el vídeo, miserable él e idiotas los que se lo crean porque se ve que está montado".

Y lanzaba un rotundo mensaje ante esto: "Mucho cuidado con estas cosas, yo como ciudadano puedo decir lo que me de la gana, que me pareció exagerada esa alerta porque al final no pasó nada, pero qué hice, levantarme del restaurante y me fui a mi casa", decía el presentador, dejando completamente claro que con estas palabras se refería únicamente a que "no pasó nada" donde él estaba ante esa alerta.