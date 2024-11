Guillermo Luján, alcalde de Aldaia, sobre el parking de Bonaire: "No llegaban a 100 vehículos los que se quedaron la trágica noche"

El alcalde nos trasladaba la información que se conoce ante la inspección de este parking de este centro comercial de 'Bonaire': "El parking subeterráneo del centro comercial de Bonaire tiene una capacidad para 5.000 personas, pero la información oficial de la que disponemos es que no llegaban a 100 vehículos los que se quedaron esa trágica noche . De esos vehículos unos 20 vehículos se han podido inspeccionar y, de momento, no se ha localizado ningún fallecido".

Y no entiende cómo se ha podido se ha podido evaluar a su mucipio con una baja afectación por la DANA: "Al circular esa información claro es que... no se visibiliza, no se valora adecuadamente, por eso no hay recursos, estamos aquí arrasados, con barro y fango. En Aldaia la gente está indignada por esa sensación de falta de visibilidad".