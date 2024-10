Cristina Fallarás: "He sido víctima de varios agresores sexuales a los que no he denunciado"

Cristina Fallarás cuenta en nuestro programa que ha sido víctima de agresores sexuales: "Me han violado varias veces"

La periodista relata el motivo por el que no denunció estas agresiones sexuales

Cristina Fallarás, sobre la publicación en sus redes sociales en la que acusa a un político de ''violencia machista'': ''Tengo más mensajes sobre él''

Cristina Fallarás ha querido entrar a 'Todo es mentira' en directo para responder a los que le han acusado de rentabilizar el caso Errejón y terminaba relatando que ella ha sufrido varias agresiones sexuales a lo largo de su vida.

Cristina Fallarás, en 'Todo es mentira': "Me han violado varias veces"

La periodista cree que es realmente importante que es que las mujeres tengan un lugar donde denunciar una agresión sexual, aunque sea de manera anónima, porque no hacerlo es algo que está pasando y lleva pasando mucho tiempo en nuestro país, como ella misma ha relatado.

“A mí me han violado varias veces y os puedo jurar que el estado de ‘shock’ te impide, sencillamente no daba crédito a lo que me estaba pasando y hasta que no terminó no me di cuenta de lo que había sido una violación en toda regla y que yo no había actuado", nos contaba, a lo que añadía: "Aquello se me quedó como una especie de nube blanca en la cabeza que hasta pasados muchos años de terapia no puede ver, momento a momento, cómo habían sucedido los hechos y eso pasa con las víctimas, sobre todo cuando es un hombre del que no te lo esperas".

Fallarás nos explicaba el motivo por el que no denunció estas agresiones sexuales: “Te acustambras a asumir a que eso te pasa por algo y sobre todo te sientes muy sola". Poniendo un claro ejemplo de lo que le había sucedido: "Un político del Parlament de Cataluña me mandaba una foto de su pene y eso me impidió seguir haciendo correctamente información política. Era un altísimo cargo y después no me atrevía a a ir al Parlament de Cataluña. Cuando recibí la primera imagen se lo enseñé a una compañera del periódico y me dijo: 'Ya estás ligando con políticos' y pensé: 'recoge lo que has dicho y no se lo digas al director".

"Si yo se lo hubiera dicho a mi jefe me habrían retirado de mi puesto. A ese señor no le hubiera pasado nada y a mí me hubieran silenciado y me hubieran quitado la jefatura de reacción”, tiene claro Fallarás y nos contaba que se quedó con las ganas de poder denunciar esto: “Si ahora estuviera vivo lo denunciaría. Todavía no estábamos en esta oleada de hablar”. Como también dejaba claro que "hay muchos agresores a los que no he denunciado, pero como yo muchas”, aasegurando que "las agresiones más fuertes que ha vivido ha sido en redacciones de periódico".

Risto, al escuchar su testimonio le decía un mensaje de apoyo: "Te agredezco que lo hayas dicho porque creo que te acerca, te humaniza. Si en algún momento se te ocurre denunciar tendrás todo nuestro apoyo. Serías un gran ejemplo para muchas mujeres"