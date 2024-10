El secretario general del sindicato USO RTVE: ''La empresa está haciendo intentonas para no tener que pagar a los opositores''

Par conocer más a fondo lo sucedido, José Carlos López, secretario general del sindicato USO RTVE, ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para dar más información sobre lo ocurrido y ha revelado que no les han comunicado nada sobre la investigación: ''Es lamentable. Nos estamos informando por compañeros, oficialmente no hay absolutamente nada. El problema es que la respuesta de la empresa es que está en manos de la policía y que hasta que la policía no aclare esto, ellos no van a contarnos nada''.