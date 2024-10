El tenso cara a cara de Verónica Fumanal y Alfonso Serrano por Isabel Díaz Ayuso: "Se os ve nerviosos"

"La presidenta de la Comunidad de Madrid es una persona que va de cara, que dice las cosas como las siente y que defiende lo que cree . No estamos en unas circunstancias normales, el caso y el trato del Gobierno y su presidente contra Madrid y su presidenta no tiene comparanción con ninguno de los otros presidentes autonómicos", comenzaba diciendo Alfonso Serrano.

"Llamar corrupto a un Gobierno que tiene el mayor caso, en los últimos años, como es el caso Koldo, que tiene a su hermano y a su mujer imputados por corrupción, mientras la presidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ningún caso de corrupción que afecte a su gestión pública, a su honor o al de su propia familia. Todas las acusaciones de la izquierda han sido archivadas siempre", entonaba el secretario general de Madrid, que insitía en que Ayuso no ha insultado a Pedro Sánchez.

Palabras con lo que Verónica Fumanal no se mostraba de acuerdo : "Llamar hijo de p* al presidente, aunque sea de extranjis, bien merece decir: 'me equivoqué y esto es impropio de mi cargo".

"Ese 'me gusta la fruta' se dijo cuando estaba el presidente del Gobierno en la tribuna del Congreso llamando corrupta a la presidenta de la Comunidad por un caso que había sido archivado y en cinco años no he oído ni una sola vez pedir disculpas por todas las cosas que se han dicho de ella", era la respuesta de secretario general del PP de Madrid.