Los audios del descarrilamiento del tren de Atocha: "Se iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros"

El trabajador de Adif asegura que el tren entero no había descarrilado, sí la "unidad de cola" : "Se ha puesto a la deriva y ha ido a la deriva todo el túnel". Y es que según parece, la unidad que iba a la deriva no tenía ningún freno de emergencia para parar: "Y en el Jardín Botánico había un tren con viajeros esperando. Entonces se iba a estampar el que iba a la deriva con el tren de viajeros". El trabajador califica estos hechos como "varias cagadas".

El trabajador de Adif señala en los audios lo que le dijo el maquinista en el momento del descarrilamiento: "Oye, que es que estoy aquí sin tracción, no sé qué, te voy a solicitar el retroceso para irme hacia atrás...". El trabajador le dijo que se esperase: "Le dije que no corriese tanto porque detrás llevaba otro tren" .

Los audios del trabajador de Adif no acaban aquí: "Han llamado a uno de los mecánicos. Y el tío le ha dicho al de la mesa: 'Es que la has cagado, me van a despedir'. Y no sé qué han hecho, que han cortado el tren ellos. Han debido de aislar todos los frenos del tren inútil y encima lo han cortado. No ha sido una cagada, han sido varias", repite de nuevo el trabajador.