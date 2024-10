Risto: "Respeto la decisión de Ábalos de no venir a 'TEM', pero creo que se equivoca"

Risto Mejide dice unas palabras tras la decisión de José Luis Ábalos de despedire de TEM

'Todo es mentira' repasa todas las contradicciones que ha dicho Ábalos en sus tres años como colaborador del programa

El mensaje de José Luis Ábalos a Risto Mejide: "Tengo a todo Dios en contra y defenderme públicamente los irrita aún más"

Desde que estallase el 'Caso Koldo', José Luis Ábalos ha estado en infinidad de veces en 'Todo es mentira', donde ha contestado a las informaciones que han ido saliendo sobre esto, y hemos repasado todas sus contradicciones en sus declaraciones.

Todo en un programa que Risto Mejide ha querido hacer un inciso para decir unas palabras respecto a esto, después de que este haya decidido no volver a ser colaborador de 'TEM', por lo menos por el momento: "Este programa ya lleva más de 5 años y medio en televisión, en los que mi compromiso y de todos los que hacemos este programa ha sido siempre con vosotros, no sabemos lo que votais y nos da igual, entendemos que la gente que nos ve es porque ve cierta independencia y libertad y que no ponemos nunca los amiguismos por encima de la información".

El presentador recordaba que él siempre ha destacado y alabado mucho que, una vez que salían informaciones que contradecían todo lo que Ábalos había dicho en nuestro programa, él siempre daba la cara, lo que ahora ha cambiado: "Esta vez no ha sido así, está en su derecho de tomar la decisión que él quiera, pero mi compromiso es con vosotros, no con él. Cualquiera que pase por este programa, incluso yo mismo, no estamos libres de que un día en este programa se nos cuestione. Respeto la decisión de Ábalos, pero creo que se equivoca, creo que una de las virtudes en relación con este programa ha sido dar la cara siempre".

Risto revela que ha recibido un mensaje de Ábalos y lo lee en directo

Además, Risto desvelaba que ha recibido en las últimas horas un mensaje de José Luis Ábalos, en el que decidía compartir en directo y explicaba el motivo: "En condiciones normales y si no fuera porque tenemos una relación profesional delante de vosotros no lo habría compartido, pero creo que mereceis conocer el contenido de ese mensaje".

Contenido del mensaje que se divide en cuatro partes, como contaba el presentador: "La primera es una decisión que él ya adelantó, la segunda es una explicación, la tercera es un desmentido y la última un compromiso. Esa información creo que es relevante de cara a todos los que habéis seguido el culebrón Ábalos y y estoy harto de que se diga de que blanqueamos, aquí no blanqueamos a nadie, he hecho siempre todas las preguntas a quién fuese, este programa no conoce amigos y, con esta claridad, hoy os voy a desvelar ese mensaje porque vosotros sois nuestra prioridad".