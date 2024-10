El mensaje de José Luis Ábalos a Risto Mejide: "Tengo a todo Dios en contra y defenderme públicamente los irrita aún más"

"Muchas gracias por todo este tiempo que me habéis brindado permitiendo tener voz y la posibilidad de explicarme. Ahora que se va a solicitar mi imputación debo centrarme en ello. Sigo defendiendo mi inociencia. No tengo ningún chalet, como es obvio. Y, de lo otro también sabré defenderme ante el Tribunal si asó deciden pero, ahora mismo, tengo a todo Dios en contra y defenderme públicamente los irrita aún más. Me veía en la obligación de escribirte y agradecerte tu estima. Me tienes a tu disposición. Con la esperanza de que todo quede en una pesadilla pasada, te envió un abrazo".