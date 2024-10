Un meteorólogo advierte sobre el huracán Milton: ''No encontramos referencias en el pasado como las de este fenómeno''

En cuanto a si dicho huracán es consecuencia del cambio climático , José Miguel lo ha explicado detalladamente: ''Ha habido huracanes tan potentes como Milton otras veces en el pasado, pero es indudable que el proceso que ha llevado a la formación de este huracán, la intensificación, no encontramos referencias en el pasado como las de este huracán. En muy poco tiempo se convirtió en esa monstruosa máquina atmosférica son el resultado que estamos viendo''.

Por otro lado, ha explicado los factores que están afectando : ''El principal es la temperatura del agua del mar, no únicamente del Caribe, en prácticamente todas las cuencas oceánicas las temperaturas del agua superficial están aumentando''.

Respecto a si habría que prepararse para un aumento de estos fenómenos, el meteorólogo se ha pronunciado: ''No es tanto la frecuencia, si no la intensidad. La frecuencia probablemente no vaya a variar mucho en el futuro, lo que sí que va a ocurrir es que cada vez vamos a ver más situaciones como esta última. Que un huracán en muy poco tiempo se convierte en algo devastador''.