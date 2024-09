Margallo sale en defensa de Rodríguez Ibarra tras sus críticas al cupo catalán: "Un concierto económico es contrario al socialismo"

Juan Carlos Rodríguez Ibarra, expresidente de Extremadura, se ha posicionado en contra del cupo catalán, que lo criticaba y declaraba: " Si no le gusta a Ferraz, mala suerte" . Tras estas declaraciones del político del PSOE, José Manuel García Margallo salía en su defensa en 'Todo es mentira' y aseguraba, que entiende perfectamente la postura de Ibarra.

"Yo no acepto el cupo catalán, yo no estoy dispuesto que la salud de mi hija o de mi nieta dependa de que le vaya bien a Cataluña o le vaya mal. Por eso estoy de acuerdo con mi secretario general cuando se opone al cupo catalán. Es tu obligación como extremeño y socialista seguir en esa posición y si no le gusta a Ferraz, mala suerte", decía Juan Carlos Rodríguez Ibarra durante un mitin de PSOE.