Ábalos confiesa si ha pedido ser readmitido en el PSOE: "No quiero perder mi pertenencia a un partido en el que llevo 43 años"

Ábalos desafía al PSOE: pide su readmisión porque "ha caducado" su suspensión

Risto Mejide: "¿Quieres volver a formar parte del PSOE?"

José Luis Ábalos 'tira de la manta': "Un dirigente del partido me amenazó con no seguir siendo diputado"

José Luis Ábalos ha pedido su reingreso en el PSOE como militante al no haberse presentado cargos en su contra, según 'El Mundo'. Tras esta noticia, 'Todo es mentira' conectaba con el diputado del 'Grupo Mixto' para conocer cuáles son sus intenciones respecto al PSOE.

En primer lugar, sobre su petición de readmisión en el PSOE, aseguraba: "No he pedido que me readmitan en el PSOE porque a mí no me han expulsado, yo estoy solo suspendido de militancia, aunque debe ser temporal y no hay plazo estipulado."

En segundo lugar, añade, que como esta situación no puede ser indefinida, cabe recurrir al procedimiento común, que habla de entre 2 y 6 meses como máximo: "El plazo venció el pasado 27 de agosto y no he tenido noticia de nada. Por lo tanto, lo que hago es dirigirme para llamar la atención sobre este expediente que ya ha pasado un plazo razonable".

Risto Mejide: "¿Quieres volver a formar parte del PSOE?"

Tras las declaraciones de Ábalos, Risto planteaba al diputado, si con este movimiento quería volver a ser militante del PSOE, y Ábalos respondía: "No espero volver a ser un militante del PSOE, lo que no quiero es perder mi pertenencia a una organización en la que llevo más de 43 años. Yo espero que me respondan. Ya no lo hicieron cuando pedí prueba para recurrir la resolución y ahora solo espero una respuesta".

Así mismo, el diputado, señalaba, que aunque en el último tiempo ha discrepado en algunas cosas con el PSOE, esto también lo hacía cuando era militante: "Muchas veces no he estado de acuerdo con las direcciones y me he enfrentado sin estar suspendido de militancia".

La llamada de Sumar a Ábalos