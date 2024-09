'Marroquí o no': el divertido concurso de 'TEM' para saber si Albiol puede distinguir quién procede de Marruecos

La humorista, Virginia Riezu , explicaba las bases del nuevo concurso denominado 'Marroquí o no' y explicaba: "Te vamos a poner varios audios y tienes que distinguir si la persona que está hablando es marroquí o no" . El político del PP, con una sonrisa y participativo, aceptaba el reto.

Durante el segundo audio, el alcalde de Badalona, algo más cauto, no respondía tan rápido y comentaba: "No me atrevo a decir nada, aunque yo creo que es árabe, sí es marroquí". Tras esta respuesta, el humorista desvelaba que no era marroquí y aclaraba: "Es el presidente de Egipto".