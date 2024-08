La reflexión de Risto Mejide dirigida a la gente que pide que Daniel Sancho regrese a España: "Me parece una hipocresía bestial"

Daniel Sancho ha sido condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Tras conocer la sentencia, muchas han sido las informaciones al respecto, pero unos comentarios de estos días solicitando la ayuda para que Daniel Sancho regrese a España , no han gustado a Risto Mejide.

"Tengo que decir algo o si no, reviento. Ya sé que no voy a ser el más popular de la clase diciendo esto, pero es mi opinión y no es necesariamente la misma que la del programa", comenzaba advirtiendo el presentador de 'Todo es mentira'.