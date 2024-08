'Harry Puentter y los prisioneros de Chamartín', la parodia del ministro de Transportes: "Me quito las gafas y soy Voldemort"

Risto Mejide no ha podido aguantar la risa y ha reaccionado a las palabras del humorista, ya que le ha dicho que él era como Lord Voldemort , el enemigo del protagonista en las películas. "Ojo que tengo un aire, me quito las gafas y soy Lord Voldemort", ha bromeado el presentador.

"También ha citado a Telemadrid y a otros medios. Ahí estamos nosotros entiendo, que vamos a por el ministro Puente". El humorista Miguel Ángel Martín le ha recordado que no le ha nombrado por ser su enemigo : "Porque eres el que no debe ser nombrado, es que hasta él lo asume".

El ministerio de Óscar Puente exigía el pasado 22 de agosto una rectificación a 'Todo es mentira' después de que se desveló una llamada telefónica en la que el Ministerio de Transportes no salía muy bien parado. Dicha llamada decía lo siguiente : "Joder, estáis llamando todos los días. Esto es una cosa que tengo que mirar y ahora no va a ser".

Risto Mejide se negaba a realizar la rectificación porque no estaban mintiendo sobre el mensaje que se había extraído de esa llamada: "No me cuesta nada rectificar, pese a la imagen que yo tenga de tío chulo y prepotente, que lo soy. No puedo acatar una exigencia de un ministerio que miente".