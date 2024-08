Sor Lucía, muy contundente con la actitud de las exclarisas: ''La paciencia que tiene Mario Iceta no la va a tener Hacienda''

Sor Lucía Caram ha comparecido en directo en 'Todo es mentira' para hablar sobre las últimas novedades de las exclarisas de Belorado

Sor Lucía afirma que el Papa Francisco apoya a Mario Iceta

Las monjas de Belorado no aceptan la propuesta de Sor Lucía Caram: "No nos prestamos a esto"

'Todo es mentira' ha conectado en directo con Sor Lucía Caram, quien hace unos días reveló en 'Código 10' que no sabía nada de las exclarisas de Belorado porque ni le cogían el teléfono ni le contestaban a los mensajes, algo que le sabía bastante mal.

Ahora, Sor Lucía ha explicado en el programa que la situación sigue siendo la misma: ''Al convento no he ido porque no me han recibido, he llamado y mandado mensajes, en ningún momento han querido, al principio era muy amables, pero últimamente han ido subiendo el tono''.

''Mi teléfono parece que está bloqueado y cuando llamo de un número que a ellas les sale que es número oculto es cuando puedo hablar con ellas. Hoy he recibido una carta de ellas a través del WhatsApp en el que me dicen que no insista, que si me necesitan me llamarán, pero que de momento no me quieren recibir'', continúa explicando.

Sor Lucía ha sido muy contundente con sus palabras: ''Lo único que he intentado con ellas es, no que vuelvan a la Iglesia, si no que intenten solucionar las cosas porque jurídicamente la paciencia que está teniendo Mario Iceta no va a tenerla la hacienda pública, que tiene que cobrar unas facturas''

''Las que están pagando la fiesta realmente en este momento son las clarisas de Aránzazu que son unas monjas austeras, no tienen dinero, están juntando dinero para poder pagar porque la titularidad del convento es de las monjas clarisas, entonces los que están acusando a Mario Iceta, lo que está haciendo es perder dinero y las monjas también'', explica.

Además, revela que han habilitado una vía para poder pagar a los trabajadores y las deudas e indica que gracias a las monjas de Aránzazu han podido pagar ciertas facturas que estaban impagadas y que se les estaban reclamando.

''Si quieren marchar, que marchen. No se les puede permitir que encima les paguen la fiesta y quedarse con el convento. Hay una preocupación muy seria de qué está pasando con las hermanas mayores, por qué no se puede hablar con ellas'', afirma la monja.

Por otro lado afirma que cree que deben contactar con alguien: ''Las deudas se van acumulando y son muchas. Cuando yo les digo que intentemos hablar o que intenten hablar con Mario Iceta, me dicen dos cosas, una que es falsa que es que Iceta no las ha llamado para hablar, esto es falso, está intentando y están pagando las facturas. Lo que no puede ser es que la exabadesa salga llorando con una serie de mentiras acusando al obispado de usurpación''.