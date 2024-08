'CSI Barcelona': la graciosa parodia de 'Todo es mentira' para ayudar a los Mossos a encontrar a Puigdemont

El 'agente Horatio Fabra' comenzaba bromeando: "Me han robado la grabadora en la playa de la Barceloneta y ahora estoy hablándole a la mano...". Con un fondo de una postal de la Sagrada Familia, 'Horatio Fabra' se ponía a cantar al ser preguntado por el presentador Pablo González sobre si ha habido avances en la investigación: "Por supuesto, ni uno".

Sobre la estrategia que está siguiendo, señalaba que tenían pensado peinar la zona, "pero tratándose de Puigdemont no acabarán nunca". No obstante, tienen algunos puntos pensados, como la sede de Ciudadanos, en donde "no había nadie", de igual manera que en el estadio del Espanyol. En ninguno de los dos sitios han encontrado al líder independentista.