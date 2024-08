Qué puedo hacer si me van a desahuciar

Comprueba que aparecen en la demanda el nombre del propietario y el tuyo, que la dirección de la vivienda es correcta, el motivo del desahucio y consulta los documentos que acreditan el motivo del desahucio. A partir de aquí tienes que decidir si quieres contestar o no a la demanda. Si no lo haces, el juez dictará una fecha para el desahucio, pero tienes 10 días hábiles para presentar una contestación a la demanda (en ella puedes alegar los motivos por los que no estás de acuerdo con el desahucio).