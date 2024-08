La divertida parodia de 'TEM' con la reunión del PSC y Puigdemont en Suiza: "Vuelves a España por joder, ¿no?"

Salvador Illa lo tenía todo a favor para ser investido como presidente de la Generalitat de Cataluña esta misma semana. Sin embargo, Puigdemont ha sacado su as de la manga y ha amenazado con 'volar por los aires' el pleno de investidura con su posible detención al entrar a España.

Este último acontecimiento se ha calificado en la prensa como el 'último órdago' de Carles Puigdemont . El candidato de Junts podría volver al pleno de investidura para ser detenido y que el presidente del Parlament, Josep Rull, suspenda la sesión. El PSC ha intentado convencer a Puigdemont de que su regreso no era una buena idea.

Una delegación del Partido Socialista ha viajado hasta Suiza el pasado 19 de julio, días antes del pacto con Esquerra, para intentar que Puigdemont no volviera para que no fuese detenido. El equipo de 'investigación' de 'Todo es mentira' ha podido acceder a la grabación de la reunión en Suiza de la delegación del PSC con Puigdemont para intentar disuadirlo de su vuelta.

"Como me conoces, ladrón", le ha respondido el falso Puigdemont. Marta González de Vega ha señalado que no debería volver a Barcelona porque los alquileres están por las nubes: "¿Tú sabes cómo están los alquileres en Barcelona? ¿Y la mudanza? ¿De verdad que con el calor que hace te quieres meter en una mudanza? Conmigo no cuentes".