La desesperación de varios afectados por el temporal en Menorca: “Ha sido catastrófico”

Varios equipos de ‘Tiempo al tiempo’ se han desplazado hasta Menorca donde la Dana ha arrasado con todo lo que ha pillado a su paso, la fuerza del agua no ha perdonado a nadie.

“Ha sido catastrófico… se ha inundado no solamente el garaje donde yo vivo, se ha inundado todos los garajes y, no solamente esos, muchísimas casas. Lo único bueno es que no hay que lamentar pérdidas humanas, materiales sí, y muy fuertes, pero humanas, afortunadamente, no… pero ha sido bestial”, comentaba Isabel en directo.