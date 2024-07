El marido de Salomé murió por un golpe de calor: “Nadie se espera una muerte así, fue un shock para todos”

“ Él estaba irritable, no tenía ganas de comer, descansaba mal … y yo le notaba raro. Y lo que le estaba pasando era que estaba sufriendo estrés térmico”, comentaba la mujer de la víctima recordando el trágico suceso.

“El estuvo ayudando a un amigo que tenía un huerto, no estuvo expuesto al sol en las horas centrales, pero lo que no hizo fue ponerse algo de protección en la cabeza. Al llegar a casa se tomo una cervecita fresquita, que eso es algo que no se debe hacer. Nadie se espera una muerte así, fue un shock para todos”, explicaba la mujer en directo ‘Tiempo al tiempo’.