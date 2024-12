Fernando García Echegoyen explica su ausencia de 'Cuarto milenio': "Me han amputado una pierna"

“Yo estuve aquí por última vez en octubre del año pasado grabando el último programa en el que yo intervine. Nada más regresar a mi casa me puse malo, se me inflamó el pie y fue a peor poco a poco, los médicos no daban con la tecla. Dejé de poder andar, el pie me sangraba y en el hospital me dijeron que me tenían que operar en ese mismo momento. Me operaron tres veces, en la tercera el cirujano me dijo que me tenían que amputar la pierna por debajo de la rodilla porque la infección se había extendido, tenía una sepsis horrorosa, me provocaba alucinaciones espantosas”.