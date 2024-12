En 'Callejeros' hemos vivido durante la última entrega que se ha emitido en Cuatro este lunes un emotivo reencuentro que ha traspasado las pantallas de todos y todas y nos ha tocado nuestro lado más sentimental. La Guardia Urbana de Barcelona recibía un aviso de que un niño de cuatro años se había perdido por las calles de la ciudad condal y no tardaba en ponerse manos a la obra y realizar una intensiva búsqueda. Con la casualidad de que no habían ni girado una calle cuando el niño aparecía in fraganti en Vía Laietana.