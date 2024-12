Los datos más curiosos sobre NCIS: Los Ángeles

Tanto LL Cool J como Chris O'Donnell son conocidos por su labor filantrópica y su apoyo a diversas causas benéficas. Por ejemplo, LL Cool J es el creador del programa 'Jump & Ball', un campamento gratuito en torno al baloncesto que se organiza todos los años para los niños y niñas del sudeste de Queens, el barrio donde creció el artista. Se trata de una fantástica alternativa gratuita para los niños más desfavorecidos del barrio en el mes del verano cuando no tienen clase. Por su lado, Chris O'Donnell apoya a varias organizaciones benéficas, como Boys and Girls Clubs of America, Habitat for Humanity y Human Rights Campaign.