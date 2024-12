Así es la vida actual de los actores principales de 'Anatomía de Grey'

Pocas dudas hay de que la gran protagonista de esta serie es Meredith Grey, interpretada por Ellen Pompeo . Su personaje ha pasado por casi todo lo que un personaje puede pasar, por suerte la vida de la actriz es mucho más tranquila, lleva más de 15 años casada con el productor musical Chris Ivery, con quien tiene tres hijos: Stella, Sienna y Eli . Aunque no se ha desligado del todo de la serie, Ellen dejó su personaje en 2022 y se ha estado dedicando a disfrutar de su tiempo libre viajando y también a participar en proyectos que le consumen menos tiempo que la grabación de esta serie.

Entre los compañeros de Meredith estaba su fiel escudera Cristina Yang, a quien daba vida la actriz Sandra Oh . Ella tampoco ha parado de trabajar desde que se fue de la serie y ha triunfado en otras producciones como Killing Eve. Famosa fue la salida de Katherine Heigl , entre rumores de malos rollos y de ser una actriz complicada. Durante un tiempo se dedicó a las comedias románticas , con gran éxito, y no ha dejado de trabajar, compaginando su carrera con su faceta como madre de tres hijos.

Más traumática fue la salida de T.R. Knight, quien interpretó al doctor George O’Malley. Él no ha tenido una carrera tan llamativa como otras de sus compañeras, pero tampoco ha dejado de trabajar, por ejemplo, forma parte del reparto de uno de los últimos éxitos de la actriz Kaley Cuoco (The Big Bang Theory), The Flight Attendant. Del grupo original también formó parte Justin Chambers, quien también terminó dejando la serie. Casado con Keisha Chambers desde 1993 y padre de cinco hijos, desde que dejó la serie se ha tomado la vida con calma, apareciendo solo en algunos capítulos de series.