Mayka estalla contra su hijo Sequera por la vuelta de Camelia y se acaba yendo de casa: "No puedo más"

Sequera decide que Camila vuelta como pretendienta, de la que su madre decidió que se marchase

Mayka no se podía creer la decisión y terminaba enfadada con su hijo

Las madres dictaban sentencia y expulsan a una pretendienta ante los sucesivos rebotes de sus hijos: "No me gusta la mentira"

Las madres de nuestros solteros de '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' tenían el poder de expulsar a una de las pretendientas de sus hijos en el pasado programa, pero lo que no se esperaban es que, ahora ellos iban a poder decidir que volvieran, una gran sorpresa y, si no, que se lo digan a Mayka.

"He estado toda la noche que la cabeza me decía que iba a pasar algo", nos confesaba Mayka y, tanto que era así, iba a tener que presenciar la vuelta de Camila, pretendienta que ella decidía que dejase de conocer a su hijo, y con la que llegaba a la casa Sequera, lo que no le gustaba nada a su madre: "Bueno, que me voy".

Sequera decide que Camila vuelva a ser su pretendienta

El cantante le pedía que se esperase y que le escuchase lo que tenía que decirle: "Creo que Cami no se tenía que haber marchado el otro día, me falta conocerle un poco más". "Para mí sí", tenía claro ella y Camila quería explicarse después de todo lo ocurrida: "Yo nunca quise faltarnos al respeto ni al barrio ni a nada, no quise decirlo de mala manera".

Pero Mayka no escondía su enfado después de lo que Camila dijo tras pasar un rato con Sequera en su barrio: "Yo lo que escuché fue: en la primera cita no me lleves a un kebab'. Entonces, yo me llevé una decepción contigo que lo flipé".

"Ella tiene otra mentalidad", decía su hijo sobre Camila y Mayka aceptaba su vuelta: "Tú has ido a por ella, pues bienvenida". Pero no podía esconder que esto no le hacía ninguna gracia, marchándose incluso de la casa: "Me voy a dar una vuelta porque no puedo más".

Sequera corre tras su madre ante su enfado por la vuelta de Camila

Sequera, preocupado con la situación, no dudaba en ir detrás de su madre para que esté tranquila y que no sufra con esto. "A la única persona que quiero y que amo es a ti, el único amor de mi vida eres tú, inigualable", le decía mientras le mostraba su cariño con besos y abrazos.