Christian y Alejandro expulsan a una pretendienta en presencia de Luján Argüelles y esta les da una importante noticia

En primer lugar, Christian decidía que Cristina sería la expulsada . La joven no entendía absolutamente nada, puesto que el vasco le había dicho hace nada que ella "era la favorita". En segundo lugar, Alejandro tomaba también la difícil decisión: Evelyn no continuaría en '¿QQCCMH?'. La pretendienta se quedaba "en shock". Y es que para Alejandro, no solo vale con el lado sexual que le transmite Evelyn. Necesita algo más. Una Evelyn que rompía a llorar.

Erik decidía expulsar a Tamara: "Me falta eso y no sale..." La pretendienta se llevaba un chasco, puesto que pensaba que había conexión entre Erik y ella. Tamara nos dejaba un momentazo al irse sin despedirse de Mari Carmen. "El que elige es él y muchas veces, por mucho que queramos prevenir a la gente, ellos mismos se tienen que tropezar", concluía Tamara, con un tremendo zasca tanto a Erik como a sus pretendientas

Rubén lo ha tenido muy complicado, de la misma manera que el resto de solteros. "Para mí no es una despedida. Me has aportado muchísimo y te quiero, de verdad", le decía el soltero a Jordi. Mariví se emocionaba muchísimo, puesto que al principio no le caía muy bien, pero le ha ido ganando poco a poco.