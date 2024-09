Alejandro enseña a nadar a Evelyn en alta mar durante su cita y ella entra en pánico: "¡Los tiburones!"

Alejandro decide llevar a navegar en un velero a Evelyn en su cita

La pretendienta no sabe nadar y este decide sorprenderla con una clase en alta mar

Martina desvela ante el resto de pretendientas que se ha besado con Alejandro y provoca una monumental bronca

Alejandro continúa su andadura conociendo a las pretendientas en '¿Quién quiere casarse con mi hijo?' y todaba el momento de pasar un rato a solas con Evelyn, a la que todavía no conocía mucho, pero lo que sí sabía es que no sabe nadar.

La cita de Alejandro y Evelyn en un velero por alta mar

El soltero decidía llevar a Evelyn a navegar por alta mar en un velero, algo que le daba un tanto respeto a ella: "Nunca me he montado, estoy cagada". Plan que él decidía hacerlo por dos motivos: "Es un plan que me encanta y porque ella me había dicho que no sabe nada, me apetecía una prueba de fuego".

Durante este paseo en barco, ambos tenían tiempo para aclarar todo lo que ha pasado con Alejandro y otras pretendientas, pero tambien para acercarse más con un baile de lo más sensual juntos, momento en el que se acercaban más que nunca, tanto que a ella le parecía "el día más bonito y especial de su vida", como también el más divertido.

"No se me puede escapar, voy a dejarle loco en esta cita bajo el mar", tenía claro ella, mientras él tenía claro que quería disfrutar al máximo su tiempo en el velero: "Es un momento importante para mí, nunca he tenido una cita tan especial como esta".

Evelyn no da crédito al saber que Alejandro le va a enseñar a nadar

Lo que no se esperaba para nada Evelyn es lo que le tenía preparado Alejandro mientras disfrutaban de este paseo por alta mar: "Te voy a enseñar a nada, ¿vale? Vas a tener que confiar en mí, aquí o confías o te ahogas".

Alejandro utilizaba "técnicas básicas" para enseñar a nadar a la candidata, según él mismo aseguraba: "Para tener un primer contacto con el agua".

Evelyn se lanzaba al agua, acompañada de Alejandro, totalmente equipada con unos manguitos y un flotador de lo más colorido, mientras gritaba despavorida: "¡Los tiburones fuera! Qué fría". Y ambos nadaban como podían juntos y entre gritos.