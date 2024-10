Iker Jiménez cuestiona las palabras de Taylor Swift sobre el calentamiento global: "No le debe preocupar tanto"

“Me parece bien, pero cuando lo dice una hora después de bajarse de un avión privado que contamina lo que su coche dieciocho años en un viaje pues dices ‘vaya, hombre… nos da buenos consejos , pero tampoco es que haga mucho ¿no? No le debe preocupar tanto. Si no, no tendría avión privado”, dice Iker respecto a la estrella internacional.

“A mí me encanta que la gente tenga avión privado, si puede permitírselo… pero entonces no me vengas con la milonga ¿para qué, para quedar bien?”, añade Iker respecto a Taylor Swift para después reflexionar sobre el creador de Facebook. “Lo mismo hace el bueno de Mark, pero con un transatlántico… ah, no, espera, que los barcos no contaminan. Debe ser eso, vale, vale…”, dice de manera irónica.