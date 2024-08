'¿Quién quiere casarse con mi hijo?' vuelve a Cuatro con cinco solteros de oro dispuestos a encontrar el amor con la ayuda de sus exigentes madres

Rubén, 35 años, abogado: "Me gustaría encontrar a un chico que me lleve en carroza y me haga sentir como un verdadero 'princeso"

Con el firme convencimiento de que su hijo ha nacido para ser el marido perfecto, Valeria, hija de la marquesa de Varela, fundadora de Hello Magazine, fue una conocida modelo de los 90, cuya elegancia y distinción la han convertido en 'la Preysler de Sotogrande'. Tiene las expectativas muy altas sobre su futura nuera, porque cualquiera no puede entrar a formar parte de la familia Montenegro.

Mayka, que asegura que con solo ver a las personas puede vislumbrar si tienen buenas intenciones o no, ayudará a su hijo en la búsqueda del amor y tiene claro su prototipo de nuera: una mujer sencilla que se enamore de su hijo por cómo es y que no tenga celos de ella.

'¿Quién quiere casarse con mi hijo?' es la adaptación española del exitoso formato internacional 'Who wants to marry my son?'. El dating reality, producido en colaboración con Warner Bros. ITVP España, ha sido vendido a 18 países, entre los que figuran Holanda, Bélgica, Francia, Alemania, Noruega y Croacia, entre otros. En algunos territorios, el programa es un clásico de su parrilla televisiva, como en Alemania (RTL) con un total de 13 temporadas producidas.