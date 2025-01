Los vecinos de Torrejón del Rey, hartos de una cámara de tráfico: "Hay gente que tiene 11 multas"

Desde la localización donde se encuentra la cámara, el reportero comenzaba señalando, que llevan allí varias horas y ha podido ver a mucha gente que no realiza el stop y es multada: "Los conductores realizan un ceda al paso y no un stop y la cámara si no ve que el vehículo se detenga por completo, hace la foto y genera la multa", comentaba el reportero.

Por el contrario, la alcaldesa de la localidad, nos ofrecía unas declaraciones y negaba que hubiera tantas multas por culpa de esta cámara: "Si en dos días pasas por ese sitio y no hace el stop, no te multa dos veces. El 97% de vehículos que pasan por ahí realizan ese stop. Además un informe de la Guardia Civil nos reveló que antes de colocar esa cámara, justo el año anterior, hubo siete accidentes y este año, dos accidentes".

Desde la zona donde la cámara multa a todo el que no realiza el stop, el programa hablaba con varios vecinos cansados, según ellos, de este afán recaudatorio: "No están preocupados por la seguridad, solo vemos un afán recaudatorio. Nosotros no defendemos que no se hagan los stops, sino que pensamos que se deberían estudiar otros sistemas".