Un equipo del programa podía hablar con el abogado de Barrul, que nos contaba todos los detalles de la absolución de su cliente. "Es una cuestión muy sencilla, no se han presentado pruebas, no se ha presentado nadie y por tanto, solo procede presentar una sentencia absolutoria", explicaba el magistrado.

Tras estas palabras del abogado, Nacho Abad desde el plató señalaba, que sí o sí Barrul iba a ser absuelto: "Cuando uno quiere acusar a otro, se tiene que presentar en el juicio, si nadie ejerce la acusación, no hay juicio y no pueden condenar nadie. Como la Fiscalía no ha acusado a Barrul y el sinvergüenza que estaba pegando a su mujer tampoco se ha presentado, solo cabe la absolución".