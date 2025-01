Este martes, Fernando Romero -uno de los dos hermanos que estarían siendo los responsables de la 'megaestafa'-, ha dicho que esas acusaciones son "falsas" en ' Código 10 '. " Yo no formo parte de esto. Fernando Romero no tiene ningún procedimiento judicial abierto ", ha recalcado en directo.

"No estoy acusado de estafa en ningún procedimiento judicial", insiste. Además, ha asegurado que nunca ha entablado ninguna relación con Javier Sanz. "Al señor Sanz no lo conozco, coincidí con él un día de mi vida. Lo veo por la calle y no lo conozco, no recibí ni un duro del señor Sanz", explica.