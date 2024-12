Feijóo asegura que Sánchez "ataca a los jueces para lograr la impunidad"

En la vida política no parece que vaya a haber ninguna tregua navideña. Este domingo el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo , entrevistado en La Razón, ha acusado a Pedro Sánchez de llevar a cabo una campaña de acoso a los jueces para " conseguir la impunidad" y también ha hablado de una subasta general del estado, aunque ha reconocido un acercamiento a Junts en temas puntuales.

Sobre la cuestión de confianza del presidente planteada por Junts, Feijóo ha destacado que "está por ver" si el PSOE "permite" a la Mesa del Congreso que la tramite y, pese a creer que tiene corto recorrido, el líder del PP ha asegurado que si en esa proposición no se incluye ninguna condición ajena, no ve ningún motivo para no apoyarla.