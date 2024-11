Aparte de los voluntarios, bomberos, la UME etc. limpiando los efectos de la DANA (depresión aislada en niveles altos), también hemos visto en Valencia a helicópteros, y no nos referimos a los de rescate, sino a gigantes como los Chinook capaces de arrancar coches del barro en zonas inaccesibles como barrancos.

En el reportaje que se reproduce al clicar en la imagen, descubriremos muchas más cosas para lo que sirven los helicópteros. Con razón, su lema “Así en la tierra como en el cielo” (Sicut in coelo et in terra) nos da una idea de sus capacidades. Así, entrevistamos al capitán Luis Nieto que nos enseña lo que vamos a presenciar: una operación de asalto aéreo.