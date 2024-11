Caos en las carreteras de Valencia: los cortes de tráfico impiden el paso de voluntarios y trabajadores

La DANA se ha cebado sobre todo con la provincia de Valencia. Casi una semana después, hay todavía domicilios sin vaciar y accesos bloqueados. La cantidad de escombros que obstaculizan las calles es descomunal, muchas parecen auténticos vertederos . Nadie se ha llevado todavía toda esa cantidad de muebles, coches, y montones de barro que han ido sacando los voluntarios y vecinos en las localidades más perjudicadas. Su actividad ha sido más que fundamental en la catástrofe. Durante días, han sido los únicos que han accedido a los pueblos, como manifiesta Aurelio , un vecino: “Yo sobre todo quiero manifestar la solidaridad que he visto. Todo el mundo vamos a una , aquí no hay partidos políticos ni nada, hay una tragedia enorme y estamos todos arrimando el hombro como podemos”.

Las restricciones no han afectado solamente a los voluntarios, hay numerosos trabajadores que no han podido acceder a sus puestos, como expone una farmacéutica: “Yo voy al trabajo, es una farmacia, tengo hasta un papel que me ha firmado la empresa y no puedo pasar”. Muchos han optado por intentar acceder por carreteras secundarias, pero las aglomeraciones son kilométricas: “Soy enfermera, no llego”.