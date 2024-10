Antiabortistas acosan a las mujeres que acuden a la clínica Dator para interrumpir sus embarazos en Madrid

El acoso a una mujer que decide interrumpir su embarazo o al centro especializado que lo practica es castigado con pena de prisión. Aún así, las organizaciones provida se han instalado al lado de ‘ Dator ’ para que no sigan adelante con el aborto.

El goteo es incesante. Son muchas las mujeres que cada día deciden interrumpir voluntariamente el embarazo. Acuden solas, con sus madres, amigas o en pareja. Ellas aseguran que están en su derecho, que han tomado una decisión y que no les molesta la presencia de los antiabortistas. “Estoy embarazada y no veo el momento. No tenemos trabajo fijo”, señala una de ellas.