Huelga general de estudiantes contra la nueva PAU: "Llevamos un mes de curso y no sabemos nada"

Ellos quieren saber cómo será el modelo de examen cuanto antes para poder preparárselo. Algunas comunidades afirman que la semana que viene lo publicarán mientras que otras guardan silencio. Los estudiantes avisan: volverán a las calles si no publican el modelo de examen. “Llevamos un mes entero de curso y no sabemos absolutamente nada”, lamenta Coral Latorre, del Sindicato de Estudiantes.

Los nervios están a flor de piel y la incertidumbre pasa factura. Quedan tan solo ocho meses para la prueba final y los alumnos tendrían que estar haciendo simulacros de la prueba. El Gobierno marcó en junio los criterios generales pero, desde entones, no se ha sabido nada. Solo en Galicia se ha publicado cómo será el examen. Si el lunes no se anuncia nada, no habrá una nueva huelga el próximo viernes. Los profesores, aunque no han estado en las movilizaciones, también se quejan de falta de previsión. Aseguran que no saben cómo organizar el temario de cara al examen de junio.