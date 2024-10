Catoira: el pueblo que reivindica la digitalización de los mayores mediante una formación gratuita

La digitalización no es lo único que reivindican nuestros mayores. Con motivo del Día Internacional de los Mayores, muchos se han manifestado en numerosas ciudades para reivindicar sus derechos. La manifestación de Barcelona y la de Santiago de Compostela han sido las más destacables. Los participantes exigen un envejecimiento decente, pensiones dignas, una ley de dependencia y más plazas en las residencias. "No hay residencias, hay muchísima gente que no tiene ni donde vivir y no nos ayudan para nada", expone una manifestante.