En el caso de no tener una persona a tu lado, es importante revisar los soportes de seguridad de las máquinas. Estos tienen que estar lo suficientemente bajos como para sostener las pesas en caso de fallo muscular. El objetivo es que no haya golpes en el esternón o en el cuello. En el caso de la sentadilla, también deben estar bajos para no ser aplastado por la barra o sufrir un golpe. Aún así, es recomendable siempre empezar por máquinas guiadas si eres principiante: "Si tú vienes y no tienes experiencia previa en el gimnasio, vamos a empezar en una máquina guiada, que es mucho más sencilla y menos peligrosa".