Novedades del curso escolar 2024-2025: la prueba de acceso a la Universidad, el gran cambio de este año

La nueva prueba de acceso a la Universidad se llamará PAU y no EBAU. Aunque se mantiene el formato, habrá menos memorística y más práctica. El objetivo del Gobierno con estos cambios -que afectan también a la Formación Profesional y a las clases particulares- es contrarrestar los malos resultados españoles en el informe de PRISA.

Los estudiantes cogen de nuevo la mochila y se embarcan en un nuevo curso. En zonas como en Cataluña, los alumnos lo hacen sin el móvil: ya no podrán usarlo hasta que no salgan del horario escolar. Pero este año viene con más novedades. En la prueba de acceso a la Universidad -que se llamará PAU- ya no será como antes en algunos aspectos. Uno de ellos serán las faltas de ortografía, que tendrán un criterio común en todas las Comunidades Autónomas. La penalización mínima será del 10% y cada ejercicio tendrá un 30% con preguntas tipo test.