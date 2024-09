Pasar del colegio al instituto, un problema para muchas familias vulnerables que no pueden pagar la alimentación de sus hijos

En alguna comunidad como Navarra volvieron a clase esta semana y el resto hasta completar casi nueve millones de alumnos se incorpora a partir de mañana. Las familias, en especial las más vulnerables, hacen frente a un gran problema y es que el 80% de los centros de secundaria no dispone de comedor.

No son casos aislados, más del 80% de los centros de secundaria españoles no tienen este servicio. Una problemática que se junta con que más del 60% de los hogares que necesitan una beca comedor y la solicitan, tampoco disponen de ella. Los más vulnerables pierden el derecho a pedir esa beca comedor por no tener esa infraestructura en su centro educativo, sobre todo va en detrimento del alumnado que está en una situación mas vulnerable.