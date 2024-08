Vicent Mañes, expresidente de la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos de Educación Infantil y Primaria ( FEDEIP ), explica: “Deberes en el formato cuadernos de vacaciones y ejercicios repetitivos para machacar una y otra vez las cosas que ya se han aprendido en el cole, pues no porque ya se han aprendido en el cole”.

Francesc Nogales, mejor profesor de primaria en 2021, transmite: “Hay niños que a lo mejor sí que necesitan esos deberes de cuadernillo porque les gusta o porque a lo mejor académicamente no ha terminado todo lo bien que uno espera”. Tampoco es necesario ceñirse a un cuadernillo, Vicent Mañes cuenta: “Como hacer un diario, cosas que a lo mejor en el día a día cuando estamos en el cole es más difícil porque estamos cargados de cosas del cole”.

Se puede echar también mano de la imaginación y Francesc Nogales recuerda que “el verano sirva también para que los niños puedan experimentar y vivir ese lado creativo de la vida”. No hay que obsesionarse con adelantar temario. Francesc Nogales comenta: “A mí me preocupa, por ejemplo, esos cuadernillos que hay de ‘Prepárate para el curso de cuarto’. No perdona, vamos a ver, cuando llegues a cuarto ya darás cuarto”.