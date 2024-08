La alerta por calor se mantiene en casi toda España: así afectan a nuestra salud las altas temperaturas

Este lunes sólo Galicia y el Cantábrico se libran de las alertas por calor . Los 40 grados se mantienen en zonas del centro y del valle del Guadalquivir. Según informa Flora González en Noticias Cuatro, este fin de semana hemos sufrido la tercera ola de calor del verano y, aunque parezca mentira, este lunes han bajado las temperaturas, pero seguirán siendo altas. Hasta el próximo lunes no se vislumbran cambios significativos en el tiempo. Las sucesivas olas de calor pueden tener graves consecuencias para nuestra salud.

Pero, el calor más dañino es el nocturno. La sucesión de noches tropicales pasa factura. Según explica Jorge Olcina, climatólogo y catedrático de la UA, “el calor, salvo en casos muy puntuales, no mata de forma directa, si no que va matando por las noches, por ese calor acumulado y por esa pérdida de confort térmico y esa falta de sueño, por tanto de descanso”.

A los que más afecta es a las personas con una salud más débil, “personas mayores, personas con enfermedades crónicas, personas que toman fármacos que se pueden ver influidos por ese calor”, apunta Jordi Mestres. Cuando la temperatura no baja de 20 grados el cuerpo humano no descansa porque no se puede conciliar bien el sueño.