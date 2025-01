A la presidenta de la entidad bancaria le ha llegado el momento de preguntar y ha dicho esto: “Señor presidente, enhorabuena por su histórica victoria. Creo que no me conoce igual de bien que a mis compañeros comparecientes. Solo unas palabras. En número de clientes, el Santander es uno de los bancos más grandes del mundo , tenemos más de 170 millones de clientes". "Gracias y enhorabuena. Sé mucho de su banco. Ha hecho un fantástico trabajo”, le respondió Trump. Los títulos del banco en el mercado subieron un 3,6 tras esta intervención.

El mandatario estadounidense ha pedido a los países de la OTAN que eleven el gasto en Defensa. España tendría que multiplicar por cinco para alcanzar el objetivo que fija ahora Trump. El mandatario ha aprovechado para pedir a Arabia Saudí y a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que bajen los precios del crudo. “Voy a pedir Arabia Saudí y a la OPEP que bajen el precio del petróleo. Tienen que reducirlo, lo cual, francamente, me sorprende que no lo hicieran antes de las elecciones. No demostraron mucho cariño. Me sorprendió un poco eso”, ha indicado.