Dentro de él, cada palestino lidia con su propio drama. Alí , escolta al equipo de Noticias Cuatro por las calles de Aida . Mientras enseña el recinto, se reencuentra con Mahmud. Un joven que ha pasado 10 meses en una prisión israelí. Mahmud recuerda el día que fue arrestado: “No había hecho nada. El ejército entró en mi casa y me llevó esposado. Ni siquiera leyeron mis derechos. Ha sido muy duro. Me golpeaban cada día. He perdido 50 kg”, cuenta afligido.

Alí también se aferra al amor de los suyos. Y a los milagros, dice. Rim, su mujer, está embarazada de nuevo. En su humilde hogar, Rim saca sus últimas ecografías para mostrarlas en pantalla: “Daré a luz el día de navidad. Podríamos decir que somos como María y José”, dice con una mueca cariñosa. En casa, preparan la llegada del pequeño Joat, pero la incertidumbre apesadumbra a esta familia. La guerra les ha dejado sin nada. No tienen trabajo. Ambos son artistas e intentan vender piezas artesanas o zumos por la calle. Pero no siempre hay suerte para sacar un puñado de shekels. “No sé qué futuro le espera a nuestro hijo. A veces no tenemos comida, pero saldremos adelante, reconoce Alí. Y así, Rim y Alí se despiden entre el dolor y la esperanza desde su particular portal de Belén.