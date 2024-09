El líder de Hezbolá afirma que las explosiones de los 'buscas' y walkie-talkies son una "declaración de guerra"

La psicosis de los ciudadanos es tan alta que muchos se han apresurado a desconectar sus electrodomésticos y otros han decidido no contestar a las llamadas. “Por supuesto que tenemos miedo, mis hijos, mi familia, todos nosotros. ¿Quién puede sentirse seguro en esta situación?”, ha confesado Mustafa Sibai , un residente de Beirut. Nasrallah ha dejado claro que los ataques no disuadirán a Hezbolá de seguir lanzando cohetes y drones contra Israel.

El modelo de los cientos de walkie-talkies que explotaron ayer es el IC-V82. ICOM , la empresa nipona que habría fabricado los aparatos ha avisado que, si bien han realizado exportaciones a Oriente Medio, la producción de ese modelo fue interrumpida en 2014. Y avisa que, aunque los aparatos tienen su logo, podrían ser falsificaciones porque no tienen una pegatina holográfica que incluyen los productos originales.

“Que no haya una pegatina holográfica significa que no podemos determinar si es original”, explica Yoshiki Enomoto, director de ICOM. Y, ¿cómo explotaron los aparatos? Algunos miembros de Hezbolá han señalado a las baterías, que dejaron de fabricarse en 2014. Otros, se preguntan si la Agencia de Inteligencia 'Mossad' ha conseguido intervenir la cadena de suministro para introducir explosivos en los walkie-talkies. Tal y como asegura ‘The New York Times’, los Servicios de Inteligencia israelíes crearon unas empresas pantalla en 2022, una de ellas llamada ‘BAC Consulting’. Se trata de la compañía húngara que está detrás de los buscas que explotaron el martes.