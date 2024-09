Declara Gisèle Pélicot, la mujer que fue drogada y violada por 51 hombres en Francia: “Me sacrificaron ante el altar del vicio"

Su declaración ha durado dos horas y media, no ha lanzado ni una mirada a los acusados y no se ha derrumbado, sino que se ha mostrado segura, contundente y firme. El martes de la semana que viene será el turno de su marido, el principal acusado. “Los policías me salvaron la vida al investigar en el ordenador del señor Pelicot”, ha asegurado. “Durante 50 años, siempre apoyé a mi marido y nos mantuvimos unidos”, ha afirmado antes de destacar que su mundo se hundió el dos de noviembre de 2020, cuando los convocaron a los dos en la comisaría y les enseñaron los archivos.