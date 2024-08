Ambos artistas se conocieron en la Velada del año IV, organizada el pasado 13 de julio por Ibai Llanos

David Bisbal: “Si me llamas, estaré contigo. Estar aquí es un sueño para mí”

Will Smith le mostró a David Bisbal en el interior de un coche su nuevo álbum discográfico ‘Work of Art’

En alguna ocasión se pueden ver colaboraciones muy inesperadas como la del cantante David Bisbal con Will Smith en el programa de entrevistas del actor estadounidense ‘The Car Test’. Según informa Lydia Camón en Noticias Cuatro, Will Smith se ha quedado sorprendido de la voz de David Bisbal, quien comenzó a hacer “gorgoritos” mientras daba palmas al ritmo.

Ambos artistas se conocieron en la Velada del año IV, organizada el pasado 13 de julio por Ibai Llanos. Will Smith le mostró a David Bisbal en el interior de un coche su nuevo álbum discográfico ‘Work of Art’, grabado en Ibiza (Baleares), y ha pedido al cantante español realizar un remix de alguna canción. El encuentro terminó con David Bisbal felicitando a Will Smith por su canción, de manera que superó el “car test”.

Will Smith ha grabado ‘Work of Art’ junto al rapero Russ y a su hijo Jaden Smith

Will Smith ha grabado ‘Work of Art’ junto al rapero estadounidense Russ, el cual ha grabado junto al rapero estadounidense Russ, En el álbum de también ha colaborado el hijo del actor Jade Smith. El actor también ha estrenado su videoclip ‘Work of Art’, que cuenta con escenas grabadas en el estadio Santiago Bernabéu y en el Museo Thyssen-Bornemisza.

Mientras David Bisbal comienza a dar palmas y a acompañar con su voz parte del rap grabado que le muestra Will Smith, el actor asegura: “Me gusta lo que estás cantando. Necesito eso”. David Bisbal le pregunta: “¿Quieres una versión en español? Will Smith le contesta: “Claramente vas a hacer el remix”. Ante lo que David Bisbal le comenta: “Si me llamas, estaré contigo. Estar aquí es un sueño para mí”. Finalmente, Will Smith reconoció: “Puedes considerar esto como una llamada”.